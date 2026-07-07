I tre fattori per cui l'Europa si sta spostando a destra

Il progetto PopuList ha passato in rassegna 31 Paesi europei monitorando l’andamento dei partiti di destra e di estrema destra secondo una classificazione che guarda soprattutto ai temi caldi spinti nelle campagne elettorali e nella comunicazione. Oggi quasi un elettore europeo su 4 vota per una delle 133 formazioni politiche censite
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