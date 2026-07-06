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Vertice Nato di Ankara, qual è la posta in gioco?

Luciana Grosso

Ispi
Mark Rutte, Segretario generale della NATO, interviene alla conferenza stampa pre-vertice del 6 luglio 2026 ad Ankara. (Gettty)

I lavori del summit, già di per sé complessi visti i temi sul tavolo - dal riarmo al ruolo dell'intelligenza artificiale nella difesa, fino ai dossier Ucraina, Medio Oriente e Asia - dovranno confrontarsi con una domanda di fondo: gli Stati Uniti potrebbero lasciare l’Alleanza Atlantica?

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