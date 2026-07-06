Memphis, 20enne ucciso dalla Guardia Nazionale. Aperta indagine

Lo Stato del Tennessee ha aperto un'indagine dopo che un ventenne è stato ucciso dalla Guardia Nazionale mentre pattugliava le strade di Memphis nell'ambito di una task force creata da Donald Trump. Lo riporta Nbc news. La vittima si chiamava Tyrin Johnson e, secondo le autorità locali, avrebbe aperto il fuoco contro i soldati durante un inseguimento attorno alle 4 di domenica.

Le prime indagini

Secondo quanto riportato dalla Nbc, le indagini preliminari del Tennessee bureau of investigations affermano che nella mattinata di domenica la polizia ha inseguito a piedi un uomo armato che ha aveva ripetutamente aperto il fuoco. "Per ragioni ancora sotto investigazione, una escalation ha portato due soldati della Guardia nazionale a sparare contro Johnson, colpendolo e uccidendolo", afferma il bureau precisando che nessun agente è rimasto ferito. La polizia di Memphis ha rilasciato una dichiarazione nella quale afferma di aver risposto a una chiamata per dei colpi d'arma da fuoco nel centro di Memphis. Durante l'inseguimento, l'uomo "si è girato verso i membri della Guardia nazionale con la sua arma" e i soldati "hanno fatto fuoco".