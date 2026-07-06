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Caso Balogun, perché Trump cambia le regole del gioco

Emiliano Scalia

©Getty

La chiamata del presidente degli Stati Uniti al presidente della Fifa Gianni Infantino a proposito dell'espulsione del calciatore  statunitense, con la successiva sospensione della squalifica, crea un precedente nuovo, che va oltre le classiche dinamiche di rapporti tra calcio e potere, e rompe la grammatica elementare di questo gioco

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