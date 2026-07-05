Francia, aggredisce passanti col coltello: agente spara e lo ferisce

Un poliziotto ha ferito, aprendo il fuoco con la sua arma di servizio a Clermont-Ferrand nel centro della Francia, un uomo che aveva aggredito alcuni passanti e un altro agente di polizia con un coltello. Lo ha reso noto il procuratore, Eric Serfass, escludendo qualsiasi ipotesi di un atto di origine terroristica

Un uomo è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco e arrestato a Clermont-Ferrand dopo aver aggredito con un coltello diversi passanti e aver attaccato un agente di polizia. Lo ha reso noto il procuratore Eric Serfass, precisando che, allo stato attuale delle indagini, "non vi è alcun elemento che faccia pensare a un atto di natura terroristica". Secondo la procura, l'uomo stava aggredendo uno dei poliziotti intervenuti quando un altro agente ha aperto il fuoco, colpendolo prima di procedere al suo arresto. I feriti sarebbero tre, colpiti dal coltello dalla lunga lama impugnato dall'aggressore. Nessuno di loro sarebbe in prognosi riservata.