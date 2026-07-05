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Lo speciale sull'incendio di Crans Montana
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Crans Montana, il figlio dei Moretti allontanato da prestigiosa scuola

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©Ansa

Le ragioni dell’allontanamento, riportato da Blick, non sono chiare. Secondo alcune voci, la scuola potrebbe aver subito pressioni da altre famiglie, disturbate dal fatto che i Moretti sostenessero i costi della retta senza aver risarcito le vittime del rogo al bar Constellation. La direzione non ha commentato

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Il figlio di quattro anni di Jacques e Jessica Moretti, gestori del bar Le Constellation, dove nella notte di Capodanno un incendio provocò 41 morti e oltre 100 feriti, è stato allontanato dalla prestigiosa scuola privata Le Régent di Crans-Montana che frequentava. La decisione, riportata dal quotidiano svizzero Blick, ha suscitato polemiche: le motivazioni non sono state rese note e c'è chi la considera una forma di "punizione familiare".

Le ragioni dell'esclusione restano poco chiare

 

La Le Régent International School di Crans-Montana è una prestigiosa scuola privata, con rette annuali comprese tra 75.000 e 120.000 franchi svizzeri. La maggior parte degli studenti è britannica, ma sono previsti anche percorsi destinati ai bambini del posto, come la scuola dell'infanzia. Le ragioni dell'esclusione del bambino dei Moretti restano poco chiare. Secondo le voci che circolano a Crans-Montana, i genitori di altri studenti avrebbero esercitato pressioni: ritenevano inaccettabile che i coniugi Moretti pagassero le tasse scolastiche lasciando le vittime dell'incendio senza alcun sostegno finanziario. La direzione dell'istituto non ha commentato la vicenda. In una breve dichiarazione, il direttore Bernd Westermeyer ha spiegato che "nelle circostanze attuali non avrebbe rilasciato alcuna informazione interna". Anche i Moretti non hanno voluto commentare la vicenda. Fonti vicine alla famiglia hanno fatto sapere che è stata trovata una soluzione con la scuola pubblica di Lens, comune confinante con Crans-Montana, dove risiede la famiglia Moretti. C'è anche chi considera la decisione dell'amministrazione una forma di "punizione familiare", sottolineando che un bambino non può essere ritenuto responsabile di eventuali mancanze dei genitori.

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