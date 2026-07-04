Terremoto Venezuela, rilasciato il soccorritore volontario Cruz fermato durante ricercheMondo
L'uomo, che aveva criticato l'operato del governo di Caracas nei soccorsi, sarebbe ora "accusato di furto". Dalla popstar Shakira, intanto, 500mila dollari per i bambini colpiti dal doppio devastante sisma
Il soccorritore volontario venezuelano Wilmer Cruz, conosciuto come "El Topo", è stato rilasciato dopo essere stato fermato il primo luglio da uomini in abiti civili mentre partecipava alle operazioni di ricerca dei dispersi in un complesso di Caraballeda, nello Stato di La Guaira, colpito dal terremoto. In un video diffuso sui social dopo la liberazione, Cruz - che aveva criticato l'operato del governo di Caracas nei soccorsi - ha dichiarato: "Grazie a tutti, son qui per continuare a lottare".
Cosa è successo
Secondo la denuncia dei familiari, il volontario era stato portato via da persone che si erano qualificate come agenti della Direzione investigativa della Polizia nazionale, senza fornire ulteriori spiegazioni. L'organizzazione per i diritti umani Provea ha riferito che resta sconosciuto quale corpo di sicurezza lo abbia trattenuto e dove sia rimasto nei due giorni di fermo. A detta dell'Ong, Cruz è stato rimesso in libertà con misure cautelari ed è "accusato di presunto furto".
Il bilancio
Intanto il bilancio ufficiale dei devastanti terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno è salito a 2.645 morti e 12.666 feriti, secondo l'ultimo rapporto del Ministero del Potere Popolare per le Comunicazioni e l'Informazione divulgato dal presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Le autorità venezuelane riferiscono inoltre di 15.050 sfollati, 885 edifici danneggiati e 189 crollati. Sono 86.117 le famiglie assistite, mentre oltre 29.500 operatori e 3.305 soccorritori internazionali sono impegnati nelle operazioni di emergenza. Sinora sono state registrate 890 scosse di assestamento.
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Da Shakira 500mila dollari per i bimbi del Venezuela colpiti dal sisma
La cantante colombiana Shakira ha annunciato un finanziamento da 500mila dollari destinato ai bambini del Venezuela colpiti dal terremoto. Le risorse fanno parte del Fifa Global Citizen Education Fund, iniziativa alla quale l'artista collabora, e sono destinate a sostenere il ritorno a scuola degli studenti e la continuità del percorso educativo interrotto dall'emergenza. In un video diffuso sui social, Shakira ha detto: "Oggi milioni di bambini crescono senza l'educazione e le opportunità che meritano. Per questo sono orgogliosa di sostenere il Fifa Global Citizen Education Fund. Il fondo destinerà 500mila dollari per aiutare le organizzazioni in Venezuela che assistono i minori la cui istruzione è stata interrotta da questa terribile tragedia". L'iniziativa prevede il sostegno a organizzazioni locali impegnate nella riattivazione dei servizi scolastici e nel rientro in classe degli studenti. La cantante ha inoltre invitato altri leader internazionali a sostenere la campagna.
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