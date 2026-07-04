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Terremoto Venezuela, rilasciato il soccorritore volontario Cruz fermato durante ricerche

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L'uomo, che aveva criticato l'operato del governo di Caracas nei soccorsi, sarebbe ora "accusato di furto". Dalla popstar Shakira, intanto, 500mila dollari per i bambini colpiti dal doppio devastante sisma

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Il soccorritore volontario venezuelano Wilmer Cruz, conosciuto come "El Topo", è stato rilasciato dopo essere stato fermato il primo luglio da uomini in abiti civili mentre partecipava alle operazioni di ricerca dei dispersi in un complesso di Caraballeda, nello Stato di La Guaira, colpito dal terremoto. In un video diffuso sui social dopo la liberazione, Cruz - che aveva criticato l'operato del governo di Caracas nei soccorsi - ha dichiarato: "Grazie a tutti, son qui per continuare a lottare".

Cosa è successo

Secondo la denuncia dei familiari, il volontario era stato portato via da persone che si erano qualificate come agenti della Direzione investigativa della Polizia nazionale, senza fornire ulteriori spiegazioni. L'organizzazione per i diritti umani Provea ha riferito che resta sconosciuto quale corpo di sicurezza lo abbia trattenuto e dove sia rimasto nei due giorni di fermo. A detta dell'Ong, Cruz è stato rimesso in libertà con misure cautelari ed è "accusato di presunto furto".

Il bilancio

Intanto il bilancio ufficiale dei devastanti terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno è salito a 2.645 morti e 12.666 feriti, secondo l'ultimo rapporto del Ministero del Potere Popolare per le Comunicazioni e l'Informazione divulgato dal presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Le autorità venezuelane riferiscono inoltre di 15.050 sfollati, 885 edifici danneggiati e 189 crollati. Sono 86.117 le famiglie assistite, mentre oltre 29.500 operatori e 3.305 soccorritori internazionali sono impegnati nelle operazioni di emergenza. Sinora sono state registrate 890 scosse di assestamento.

epa13081749 Rescuers take part in a rescue operation to save Fabio, a nine-year-old boy who has been trapped under the rubble for eight days, in a collapsed building in Caraballeda, Venezuela, 02 July 2026. The 7.2- and 7.5-magnitude earthquakes that struck Venezuela on 24 June have killed more than 2,290 people, according to official figures. EPA/HENRY CHIRINOS

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