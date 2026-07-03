Si dà fuoco davanti a Palazzo Vetro dell'Onu, morto attivista Tibet

È morto l'uomo che si è dato fuoco davanti al Palazzo di Vetro dell'Onu a New York. Secondo attivisti, era un sostenitore della causa tibetana. La polizia ha riferito che l'uomo è "stato dichiarato morto al Bellevue Hospital, le indagini sono in corso" ma non è stato fornito alcun movente. "Siamo rattristati da questo tragico e orribile incidente e porgiamo le nostre condoglianze alla sua famiglia", ha fatto sapere un portavoce del segretario generale dell'Onu.