Su Truth il "dottor" Trump cura le star dall'ossessione per lui

Camice bianco, stetoscopio al collo, Donald Trump diventa medico per curare le star di Hollywood ossessionate da lui. In un video realizzato con l'intelligenza artificiale, e da lui postato sul suo social media Truth, il presidente spiega come guarire dalla cosiddetta 'Trump Derangement Syndrome', la sindrome da ossessione anti-Trump'. La malattia ha sintomi gravi, dice, "ma per fortuna io sono il dottor Trump e ho una cura". Poi parte la sfilata dei suoi "pazienti", come li chiama. Da Whoopi Goldberg a Julia Roberts, da Edward Norton a Robert De Niro, tutti noti per le loro critiche al presidente. "Pensavo davvero che fosse una causa persa, che sarei stata malata per tutta la vita. Ma dopo la cura vedo la differenza", dice la virtuale Goldberg. A quel punto Trump chiosa: "Non ero certo che avrei potuto aiutare queste persone, sembravano irrecuperabili". E poi riprendono le cosiddette testimonianze. "Non avevo idea di quanto mi avesse colpito Il mio lavoro è rallentato Ero quasi irriconoscibile, avevo semplicemente bisogno di aiuto", dice il Norton frutto dell'Ia. "Non mangiavo, non dormivo. Ero sempre arrabbiato e ho fatto soffrire tutti attorno a me", racconta il falso De Niro. E infine Roberts: "Mi sentivo come se fossi invecchiata di 20 anni negli ultimi 2. Ero così preoccupata", spiega. Ma il 'dottor Trump' alla fine non sembra avere ha dubbi che dalla sindrome si possa guarire. "La cura è semplice. Spegnete le fake news, pregate. E se proprio vi sale l'ansia, fate come me e bevete una diet coke. Vedrete una differenza impressionante nella vostra vita", assicura.