Scisma Lefebvriani, cosa succede ora?

La scomunica nei confronti dei sei vescovi, i due consacranti e i quattro consacrati, si chiama latae sententiae: è cioè automatica, solo per il fatto che sia stato compiuto un atto in disobbedienza al Papa. Non ci saranno ricorsi ma una scomunica non è mai definitiva, ci può essere sempre per la Chiesa un ravvedimento, una ricucitura. Ma di fatto sono scomunicati anche tutti coloro che aderiranno a questo atto scismatico, ovvero dalla volontà di separarsi dalla Chiesa cattolica, ignorando la volontà e le parole del Papa. Tutti, dai sacerdoti ai laici. Quindi il rischio per il popolo che continuerà a seguire la Fraternità di San Pio X sarà non avere una vita cristiana piena, a partire dai sacramenti, dalla comunione al battesimo, dai matrimoni alle confessioni.

Il Dicastero per la Dottrina della Fede, nella scomunica ai sei vescovi lefebvriani, avverte che "per quanto concerne i fedeli laici, sono da ritenersi scismatici e scomunicati coloro che aderiscono formalmente alla Fraternità Sacerdotale San Pio X" approvando dunque l'atto di disunione dottrinale che si è consumato ieri ad Econe. In altri termini non verranno "puniti" coloro che partecipano in maniera occasionale alle attività senza sposare in toto lo strappo con il Papa. "Le varie situazioni verranno giudicate caso per caso", indica un documento del 1996 che viene richiamato nel provvedimento di oggi. "Si avverte, infine, il santo Popolo di Dio che i ministri sacri della Fraternità Sacerdotale San Pio X amministrano illecitamente i sacramenti e che il sacramento della penitenza da loro amministrato e il matrimonio da loro assistito sono invalidi", avverte il Vaticano, sottolineando che "la Chiesa, come madre premurosa, accoglierà con sincero affetto e viva sollecitudine tutti coloro che desiderano tornare alla piena comunione".

Per approfondire: Cos'è uno scisma e quali sono stati i più importanti nella Chiesa prima dei Lefebvriani