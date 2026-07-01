La Chiesa ha conosciuto lacerazioni nate da idee, orgoglio, dispute teologiche. Tra queste, il Grande Scisma d'Oriente (1054) e lo Scisma d'Occidente (1378-1417). Lo Scisma d'Oriente fu il punto di arrivo di tensioni secolari che portarono alla separazione definitiva di Roma e Costantinopoli, della Chiesa latina e di quella greca. Roma rivendicava il primato universale del Papa, Costantinopoli proponeva una Chiesa collegiale guidata dai patriarchi. In Oriente, l'Impero bizantino esercitava un ruolo religioso attraverso il cesaropapismo, che riconosceva all'Imperatore non solo il potere politico ma anche un ruolo religioso. In Occidente il Papa difendeva l'autonomia della Chiesa dal potere politico. A ciò si aggiungevano differenze linguistiche, culturali e liturgiche: latino contro greco, pane azzimo contro pane lievitato nell'Eucarestia, modelli giuridici e spiritualità divergenti. La miccia dello scisma fu l'aggiunta del "Filioque" al Credo. La parola latina, che significa "e dal Figlio", è stata introdotta in Occidente per affermare che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio. Modifica apportata senza il consenso dell'Oriente. Per i patriarchi orientali violava il divieto di modificare il Simbolo della fede e alterava l'equilibrio trinitario.