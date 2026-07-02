A quasi sei anni dal voto che ha portato all’elezione di Joe Biden, negli Stati Uniti resta alta la polarizzazione sulla legittimità del voto: molti repubblicani continuano a non riconoscere il risultato delle presidenziali 2020 e mostrano diffidenza anche in vista delle prossime elezioni di midterm. Il 28% degli americani crede ancora oggi che le elezioni siano state truccate