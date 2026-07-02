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Verso le midterm, timori di brogli e poca fiducia: cosa pensano gli elettori

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

A quasi sei anni dal voto che ha portato all’elezione di Joe Biden, negli Stati Uniti resta alta la polarizzazione sulla legittimità del voto: molti repubblicani continuano a non riconoscere il risultato delle presidenziali 2020 e mostrano diffidenza anche in vista delle prossime elezioni di midterm. Il 28% degli americani crede ancora oggi che le elezioni siano state truccate

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