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Via libera ai voli supersonici per i civili negli USA, con regole per ridurre il rumore

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©Getty

In base alla normativa rivista gli aeromobili potranno oltrepassare la barriera del suono, a condizione che rispettino gli standard acustici previsti

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L'Amministrazione federale dell'aviazione degli Stati Uniti (FAA) ha avviato l'iter per superare il divieto dei voli civili supersonici sulla terraferma, in vigore dal 1973, introducendo una normativa fondata sui limiti di rumorosità anziché sulla velocità. In base alle nuove regole, gli aeromobili potranno oltrepassare la barriera del suono, a condizione che rispettino gli standard acustici previsti.

La revisione normativa dà attuazione all'ordine esecutivo firmato dal presidente Donald Trump nel giugno 2025, che dispone l'abolizione del divieto storico e l'adeguamento della disciplina ai progressi tecnologici maturati negli ultimi decenni. L'obiettivo della FAA è completare il processo di riforma entro la metà del 2027.

Negli Stati Uniti sono diverse le aziende impegnate nello sviluppo di una nuova generazione di velivoli supersonici progettati per ridurre l'impatto del boom sonico. Tra queste figurano Boom Supersonic, che ha già ottenuto preordini da compagnie aeree come United Airlines, American Airlines e Japan Airlines, e Spike Aerospace, al lavoro sulla realizzazione di jet executive in grado di volare a velocità supersoniche con emissioni acustiche contenute.

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