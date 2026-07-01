Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Egitto, la polizia a casa di Nessy Guerra: portata in caserma

Mondo

La cittadina italiana, coinvolta da mesi in un caso giudiziario con l’ex marito, è stata prelevata questa mattina e trasferita in una stazione di polizia dove è stata raggiunta per assistenza dall’ambasciatore d’Italia Agostino Palese e dalla Console Giulia De Nardis che da mesi assistono la connazionale e la sua bimba di 3 anni. Lo scrive in una nota la Farnesina

ascolta articolo

La polizia egiziana si è recata nella notte a casa di Nessy Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano, e l'ha condotta in una stazione di polizia dove attualmente la donna è assistita dall'ambasciatore italiano al Cairo Agostino Palese e dalla console. La notizia, anticipata sui social da 'Chi l'ha visto', viene confermata da fonti che seguono la vicenda che, si fa notare, è attualmente in evoluzione e sarebbe legata alla richiesta di un giudice egiziano di far vedere la piccola al padre, a sua volta coinvolto anche in un altro caso giudiziario. Il governo, al più alto livello, sta seguendo - secondo quanto appreso - il caso. La 27enne sanremese è stata condannata in appello in Egitto a sei mesi di lavori forzati per il reato di adulterio.  

L'affidamento della figlia al centro della contesa con l'ex marito

L'affidamento della minore, si legge in una nota della Farnesina, è il punto centrale di una lunga contesa con l'ex marito, che a sua volta è stato condannato in Italia per vari reati e di recente è stato arrestato e poi rilasciato su cauzione per le minacce al Console italiano a Hurghada. Il Governo italiano in queste ore sta facendo pressioni con le autorità egiziane al massimo livello per garantire la massima protezione della connazionale e della piccola, soprattutto per evitare nuovi episodi di violenze o minacce da parte del marito.

Approfondimento

Nessy Guerra a Sky TG24: "Il governo ci riporti a casa"

L'avvocato: "Prelevata alle 3 di notte, temiamo sia escamotage per arrestarla"

Guerra "è stata prelevata alle 3 di notte insieme alla bambina su ordine della procura per permettere al padre, Tamer Hamouda, di vederla", ha detto l'avvocata Agata Armanetti, legale di Guerra, che si è sempre detta innocente, era latitante anche per proteggere la figlia di 3 anni.  "L'ordine della procura - commenta Armanetti - non può essere eseguito perché non c'è una sentenza che dispone l'affido o la custodia, né il diritto di visita, quello che noi temiamo è che sia un escamotage per arrestare Nessy e mandarla in carcere".  "L'ho sentita fino a pochi minuti fa al telefono - prosegue l'avvocata - in questo momento è su un divano in una stanza e stanno aspettando che arrivi lui. Mi chiedo come si possa permettere che a un pazzo pluripregiudicato possa essere concesso di vedere la figlia e che venga trattata così una donna vittima di violenza. Voglio sapere dove finisce la convenzione di Istanbul sulla violenza di genere e quando iniziano i diritti delle persone".  Nessy Guerra e Agata Armanetti hanno a più riprese fatto appello alle istituzioni affinché riportassero la donna e la bambina in Italia, "Bisognava agire prima, non quando i buoi sono già scappati", conclude l'avvocata.

 

Leggi anche

Arrestato in Egitto l'ex marito dell'italiana condannata per adulterio

Mondo: Ultime notizie

Ucraina Russia, Ue ribadisce: "Stop al gas russo è definitivo"

Mondo

Negli ultimi mesi, Kiev ha intensificato la sua campagna di attacchi con droni a lungo raggio...

Iran, media: "L'Oman propone il pedaggio volontario per Hormuz"

Mondo

L'Oman ha elaborato una proposta per una nuova gestione di Hormuz con l'Iran: un pedaggio su base...

Venezuela, 1.943 morti. Bimbo di 3 anni estratto vivo dopo 6 giorni

Mondo

Un bimbo di tre anni è stato estratto vivo dalle macerie dopo essere rimasto intrappolato per sei...

Indagine su uso fondi Ue da parte di Id, perquisizioni anche in Italia

Mondo

Ispezioni sono state effettuate in Francia - in sedi e residenze legate al Rassemblement National...

Ius soli, come funziona il diritto di cittadinanza nel mondo?

Mondo

La sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti ha riportato al centro il dibattito sullo ius...

Mondo: I più letti