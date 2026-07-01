Come sta cambiando il crimine in Europa, tra Ai e crisi geopolitiche

Le organizzazioni criminali non sono mai state così adattabili. Mentre le forze dell'ordine smantellano centinaia di reti, nuove strutture emergono sfruttando internet, intelligenza artificiale ed economia legale. Il nuovo rapporto Europol racconta come sta cambiando il crimine in Europa tra crime-as-a-service, minori reclutati sul web e nuove opportunità create dalle crisi geopolitiche