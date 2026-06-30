Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

La California vieta la vendita di pistole Glock: ecco perché sono finite nel mirino

Luca Rigamondi

Luca Rigamondi

©Getty

In California dal 1° luglio sarà vietato vendere le Glock, le pistole più popolari in America. I motivi non sono un boicottaggio nei confronti del marchio (austriaco), i dazi o una politica protezionistica. Ma il fatto che queste pistole, grazie a materiali aftermarket e tutorial online possono essere facilmente modificate. E trasformate in armi ben più potenti

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ