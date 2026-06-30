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Cronaca

Francesco, la differenza tra giusto e sbagliato

Chiara Martinoli

Chiara Martinoli
©IPA/Fotogramma

Francesco vive in un contesto che non è del tutto estraneo al carcere e alla criminalità. Nato a Genova, cresce nel quartiere popolare di Marassi. Non è solo l’ambiente circostante a influenzarlo, ma la sua stessa famiglia: suo padre era stato un contrabbandiere. Il suo percorso lo porterà a prendere piena consapevolezza di sé e infine a scegliere la strada giusta non più per timore del carcere, ma per una reale convinzione interiore

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