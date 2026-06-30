Francesco, la differenza tra giusto e sbagliato

Francesco vive in un contesto che non è del tutto estraneo al carcere e alla criminalità. Nato a Genova, cresce nel quartiere popolare di Marassi. Non è solo l’ambiente circostante a influenzarlo, ma la sua stessa famiglia: suo padre era stato un contrabbandiere. Il suo percorso lo porterà a prendere piena consapevolezza di sé e infine a scegliere la strada giusta non più per timore del carcere, ma per una reale convinzione interiore