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Israele verso le elezioni: è iniziato il declino di Netanyahu?

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Fino a poche settimane fa il suo controllo sulla politica israeliana sembrava solidissimo e inscalfibile. Oggi, invece, la leadership di Netanyahu sembra in difficoltà. E la sua popolarità appare in affanno. All’appuntamento con le elezioni in autunno il premier israeliano potrebbe arrivare in una condizione molto diversa da quella che aveva previsto

 

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