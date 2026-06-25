L’aeroporto romano ha ricevuto l'ACI EUROPE Best Airport Award 2026 nella categoria degli scali con oltre 40 milioni di passeggeri. È il secondo riconoscimento in un anno, dopo il premio di Best European Airport ottenuto a febbraio che si basa sui giudizi espressi direttamente dai passeggeri

Roma Fiumicino è il miglior aeroporto europeo del 2026. Lo scalo della capitale italiana si conferma così, per l’ottava volta dal 2018, un'eccellenza del trasporto aereo internazionale. Il "Leonardo da Vinci" ha ricevuto per l'ottava volta dal 2018 (e la quinta consecutiva) l'ACI EUROPE Best Airport Award 2026 nella categoria degli scali con oltre 40 milioni di passeggeri. Questo riconoscimento è il secondo in un anno, dopo il premio di Best European Airport ottenuto a febbraio nell'ambito del programma Airport Service Quality di Aci World che si basa sui giudizi espressi direttamente dai passeggeri. Fiumicino, che nel 2025 ha superato per la prima volta la soglia dei 51 milioni di passeggeri, conferma così la solidità del suo modello riconosciuto a livello internazionale.