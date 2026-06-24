"Michael Jackson thailandese" condannato per la morte di due persone

Il cantante 64enne dovrà scontare una condanna a due anni di carcere per aver ucciso una donna di 28 anni e suo fratello di 21, dopo essersi schiantato con il suo minivan contro la loro motocicletta ferma a Bangkok nell'ottobre del 2024. Le autorità hanno fatto sapere che l'uomo si era costituito, mostrando rimorso e dispiacere per quanto accaduto

Il "Michael Jackson thailandese" è stato condannato a due anni di carcere per aver causato la morte di due persone in un incidente stradale, mentre guidava sotto l'effetto di alcol. Conosciuto con il nome d'arte di Tik Shiro, Manasawin Nantasen raggiunse la fama negli anni '80 e '90 venendo spesso associato, per via dei suoi look e delle mosse di ballo, al re del Pop.

Manasawin si è costituito e ha collaborato con le autorità

Nell'ottobre del 2024, il cantante 64enne si schiantò con il suo minivan contro una motocicletta ferma a Bangkok, uccidendo una donna di 28 anni e suo fratello di 21. Nel Paese circolò poi un video che lo ritraeva in ginocchio, in lacrime, sul luogo della tragedia. Il tribunale di Bangkok, dopo averlo condannato per "guida in stato di ebbrezza con conseguente morte", ha dichiarato in un comunicato che "l'imputato si è costituito e ha collaborato con le autorità". Aggiungendo che Manasawin, a cui era stata revocata la patente di guida, aveva mostrato rimorso partecipando ai funerali delle vittime e pagando un risarcimento alle loro famiglie.