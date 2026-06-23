Germania, rete radio interrotta: blocco totale dei treni

All'orgine del blocco disposto dall'azienda ferroviaria tedesca vi sarebbero gravi interferenze nel sistema radio. "I nostri tecnici stanno lavorando a pieno ritmo per risolvere il guasto", ha dichiarato il portavoce di Deutsche Bahn

La Deutsche Bahn ha sospeso il traffico ferroviario in tutta la Germania a causa di gravi interferenze nel sistema radio. Lo ha riferito il portavoce dell'azienda ferroviaria tedesca. La notizia viene resa nota dai media tedeschi e anche dalla Polizia della Renania Settentrionale-Vestfalia. Al momento tutti i treni vengono trattenuti nelle stazioni. Secondo quanto riferito dal portavoce, il sistema di comunicazione ferroviaria digitale Gsmr è fuori uso. "I nostri tecnici stanno lavorando a pieno ritmo per risolvere il guasto", ha aggiunto il portavoce.

La compagnia ferroviaria Metronom, una delle più grandi compagnie private che operano in Germania, ha fatto sapere che "a causa di una interruzione nazionale nei collegamenti radio ferroviari, tutti i treni in viaggio devono fermarsi oppure andare alla stazione successiva e fermarsi li'". Metronom ha aggiunto che "ci saranno lunghi ritardi e cancellazioni su tutte le linee e su tutti i treni".