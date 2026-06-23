Germania, rete radio interrotta: blocco totale dei treni

All'orgine del blocco disposto dall'azienda ferroviaria tedesca vi sarebbero gravi interferenze nel sistema radio. "I nostri tecnici stanno lavorando a pieno ritmo per risolvere il guasto", ha dichiarato il portavoce di Deutsche Bahn
La Deutsche Bahn ha sospeso il traffico ferroviario in tutta la Germania a causa di gravi interferenze nel sistema radio. Lo ha riferito il portavoce dell'azienda ferroviaria tedesca. La notizia viene resa nota dai media tedeschi e anche dalla Polizia della Renania Settentrionale-Vestfalia. Al momento tutti i treni vengono trattenuti nelle stazioni. Secondo quanto riferito dal portavoce, il sistema di comunicazione ferroviaria digitale Gsmr è fuori uso. "I nostri tecnici stanno lavorando a pieno ritmo per risolvere il guasto", ha aggiunto il portavoce.
La compagnia ferroviaria Metronom, una delle più grandi compagnie private che operano in Germania, ha fatto sapere che "a causa di una interruzione nazionale nei collegamenti radio ferroviari, tutti i treni in viaggio devono fermarsi oppure andare alla stazione successiva e fermarsi li'". Metronom ha aggiunto che "ci saranno lunghi ritardi e cancellazioni su tutte le linee e su tutti i treni".
L'ad Palla: "Stiamo cercando far arrivare i treni nelle stazioni per far scendere il passeggeri"
"Ora stiamo cercando di far arrivare i treni alle stazioni affinché i passeggeri possano scendere. Poi dobbiamo risolvere il problema che ancora non conosciamo" ha dichiarato alla 'Bild' l'amministratore delegato di Deutsche Bahn (DB), Evelyn Palla, italiana di Bolzano, qualche mese fa chiamata a dirigente le ferrovie tedesche in merito all'interruzione della circolazione ferroviaria in tutto il Paese.