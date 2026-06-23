“Superare il resto del mondo”. Questo l’obiettivo del leader nordcoreano Kim Jong-un che ha sollecitato l'impegno a potenziare ulteriormente le risorse nucleari del proprio Paese. Davanti al Partito dei lavoratori della Corea (Wpk), riunito in assemblea plenaria lo scorso sabato, il leader di Pyongyang ha ribadito l'impegno del Paese ad ampliare le proprie forze nucleari, descrivendole come "il nucleo della sovranità militare" della nazione e "il perno dell'attuazione della strategia di deterrenza o di guerra". La sessione plenaria ha deciso all'unanimità che "esercitare appieno la posizione di Stato dotato di armi nucleari è il modo più corretto e unico per affrontare attivamente e con fiducia la situazione militare e politica internazionale imprevedibile, che si sta complicando sotto molteplici aspetti".