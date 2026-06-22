Il presidente Usa ha pubblicato sul suo social Truth la foto di una donna bionda, accompagnata dalle parole "Una figlia eccezionale. È un mio onore". Nello scatto sarebbe però immortalata Margo Catsimatidis, la moglie del miliardario John Catsimatidis
Il presidente Usa Donald Trump ha pubblicato sul suo social Truth un post in occasione della Festa del Papà negli Stati Uniti. La foto di una donna bionda è accompagna dalle parole "Una figlia eccezionale. È un mio onore". Peccato che lo scatto non raffiguri né Ivanka né Tiffany, le due figlie del presidente. Nello scatto sarebbe invece immortalata Margo Catsimatidis, la moglie del miliardario John Catsimatidis, amico del presidente.
Trump ha fatto confusione?
Il perché Trump abbiamo pubblicato questa foto ha scatenato molte domande tra gli utenti e commentatori e c’è chi ritiene che il presidente abbiamo fatto confusione, segno di una scarsa lucidità. "Pensa sia Tiffany. L'America ha bisogno di una riunione di famiglia con nonno", ha ironizzato il podcaster canadese Chris LaBossiere. Secondo un'analisi di Daily Beast, Trump ha pubblicato su Truth 861 volte lo scorso mese, in media 27 post al giorno.
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Donald Trump compie 80 anni, la storia del 47° presidente Usa. FOTO
Il 14 giugno 2026 Donald Trump compie 80 anni e per l'occasione è stato organizzato un evento di arti marziali, sul prato della Casa Bianca, dove 14 star si sfideranno in un'arena da 4.000 spettatori chiamata The Claw. Tycoon, imprenditore e volto televisivo prima della politica, è il presidente degli Usa per il suo secondo mandato dopo la vittoria del 2024. Dalla carriera nel settore immobiliare al ritorno alla presidenza, passando per polemiche e scandali: le tappe della sua storia. LA FOTOSTORIA