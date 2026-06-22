Il presidente Usa Donald Trump ha pubblicato sul suo social Truth un post in occasione della Festa del Papà negli Stati Uniti. La foto di una donna bionda è accompagna dalle parole "Una figlia eccezionale. È un mio onore". Peccato che lo scatto non raffiguri né Ivanka né Tiffany, le due figlie del presidente. Nello scatto sarebbe invece immortalata Margo Catsimatidis, la moglie del miliardario John Catsimatidis, amico del presidente.

Trump ha fatto confusione?

Il perché Trump abbiamo pubblicato questa foto ha scatenato molte domande tra gli utenti e commentatori e c’è chi ritiene che il presidente abbiamo fatto confusione, segno di una scarsa lucidità. "Pensa sia Tiffany. L'America ha bisogno di una riunione di famiglia con nonno", ha ironizzato il podcaster canadese Chris LaBossiere. Secondo un'analisi di Daily Beast, Trump ha pubblicato su Truth 861 volte lo scorso mese, in media 27 post al giorno.