Il candidato trumpiano ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio delle presidenziali in Colombia, secondo i dati preliminari. Il suo avversario, il leader della coalizione progressista, Ivan Cepeda, non ha accettato il risultato e chiede di attendere il risultato dello scrutinio ufficiale, prima di proclamare il prossimo presidente

Abelardo de la Espriella, il candidato trumpiano, ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio delle presidenziali in Colombia, secondo i dati preliminari. "Abbiamo battuto il voto forzato, l'acquisto di voti, i partiti tradizionali, la corruzione, i soliti noti e la guerriglia. Ha vinto la Colombia", ha scritto a caldo "El Tigre" sui social. Tuttavia il suo avversario, il leader della coalizione progressista, Ivan Cepeda non ha accettato il risultato. Spalleggiato dal presidente uscente, Gustavo Petro, ha chiesto il riconteggio dei voti. Quindi, evocando possibili brogli, invita ad attendere il risultato dello scrutinio ufficiale prima di proclamare il prossimo presidente. "Ha vinto alla grande" il commento sui social del presidente Usa Donald Trump al risultato di de la Espriella.

L'avversario: "Preconteggio non è ufficiale né vincolante"

"Riconosciamo il risultato del preconteggio ma non è né ufficiale, né vincolante: i nostri osservatori e avvocati - ha commentato Cepeda - stanno procedendo ad impugnare 33mila seggi in tutto il Paese. Una volta che sarà stato reso noto il risultato finale e saranno state effettuate le relative verifiche, riconosceremo il risultato che scaturirà da tale processo". Insomma, in questo clima così infuocato, toccherà quindi ai giudici dire la parola fine a questa lunga e durissima battaglia elettorale e politica.