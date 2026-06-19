Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Colombia, guerriglieri consegnano armi: raggiunto l'accordo con Petro

Mondo
©Getty

La consegna simbolica dei fucili da parte di 99 combattenti rappresenta uno dei risultati più significativi della politica di "pace totale" promossa dal capo dello Stato con i diversi gruppi armati, che finora aveva prodotto risultati modesti

ascolta articolo

Un centinaio di guerriglieri del Coordinamento nazionale dell'Esercito bolivariano (Cneb) hanno deposto le armi nel dipartimento colombiano del Putumayo, nel sud del Paese, nell'ambito dei negoziati con il governo del presidente Gustavo Petro. La consegna simbolica dei fucili da parte di 99 combattenti rappresenta uno dei risultati più significativi della politica di "pace totale" promossa dal capo dello Stato con i diversi gruppi armati, che finora aveva prodotto risultati modesti. La cerimonia si è svolta in una zona allestita nella giungla del comune di Valle del Guamuez, sotto la supervisione di organismi internazionali e della Chiesa cattolica. In uniforme mimetica, i guerriglieri hanno deposto simbolicamente i loro fucili in un grande contenitore con la scritta "Scommetto sulla vita, mantengo la parola per la pace", nel quadro dell'accordo raggiunto con le autorità. Il disarmo rappresenta uno dei principali risultati finora ottenuti dal governo Petro nel quadro della sua strategia di "pace totale" con i gruppi armati attivi nel Paese. 

Mondo: Ultime notizie

Consiglio europeo, nelle conclusioni leader frenano su adesione Kiev

Mondo

Nel testo finale, i capi di Stato e di governo hanno rimosso il riferimento temporale che...

Guerra Ucraina Russia, Lavrov: "L'Europa non è imparziale". LIVE

live Mondo

"Percepiamo l'Europa come parte in causa nel conflitto, interessata alla sconfitta della Russia,...

Usa-Iran, rinviati negoziati. Ben-Gvir: Il Libano deve bruciare. LIVE

live Mondo

I negoziati previsti a Lucerna tra Iran e Stati Uniti sono stati rinviati a tempo indeterminato....

Colombia, guerriglieri consegnano armi: raggiunto l'accordo con Petro

Mondo

La consegna simbolica dei fucili da parte di 99 combattenti rappresenta uno dei risultati più...

Trump: “Meloni mi ha implorato per foto”. Replica: Italia non implora

Mondo

Il leader Usa, in collegamento telefonico con La7, ha parlato dell'incontro avuto al G7 di Evian...

Mondo: I più letti