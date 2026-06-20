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Trump vs Meloni, vendicativo e debole il Tycoon vuole mostrarsi forte

Federico Leoni

Federico Leoni
©Getty

Le frasi su Meloni, sugli alleati europei e sull’Iran non nascondono una strategia politica: riflettono piuttosto un tratto del suo carattere, che emerge ancora di più nei momenti di difficoltà: il tycoon è ossessionato dall'ostentazione della forza

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