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Chicago, star dello spettacolo e politici all'inaugurazione dell'Obama Presidential Center

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Tre ex presidenti, due ex premier stranieri e una sfilata di star del mondo della musica hanno reso omaggio a Barack Obama nel giorno dell'inaugurazione della sua biblioteca a Chicago. Dopo oltre un decennio, un'aspra battaglia legale con gli storici e lavori proceduti a rilento, ha aperto infatti l'Obama Presidential Center che, più che un monumento all'eredità del 44esimo inquilino della Casa Bianca, vuole essere un progetto per il futuro

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