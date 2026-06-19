Tre ex presidenti, due ex premier stranieri e una sfilata di star del mondo della musica hanno reso omaggio a Barack Obama nel giorno dell'inaugurazione della sua biblioteca a Chicago. Dopo oltre un decennio, un'aspra battaglia legale con gli storici e lavori proceduti a rilento, ha aperto infatti l'Obama Presidential Center che, più che un monumento all'eredità del 44esimo inquilino della Casa Bianca, vuole essere un progetto per il futuro