Fbi: sventato attacco per colpire Casa Bianca durante incontri Ufc

Il piano prevedeva l'impiego di droni carichi di esplosivo per colpire edifici in prossimità dell'evento, così da far scattare l'evacuazione e convogliare la folla nei dintorni di una squadra di cecchini precedentemente posizionata. Secondo quanto afferma il direttore dell'Fbi Kash Patel l'attacco sarebbe dovuto avvenire alla festa degli 80 anni del presidente Usa durante gli incontri di arti marziali miste dell'Ultimate Fighting Championship. Cinque arresti e 23 identificati