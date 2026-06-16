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Fbi: sventato attacco per colpire Casa Bianca durante incontri Ufc

Mondo

Il piano prevedeva l'impiego di droni carichi di esplosivo per colpire edifici in prossimità dell'evento, così da far scattare l'evacuazione e convogliare la folla nei dintorni di una squadra di cecchini precedentemente posizionata. Secondo quanto afferma il direttore dell'Fbi Kash Patel l'attacco sarebbe dovuto avvenire alla festa degli 80 anni del presidente Usa durante gli incontri di arti marziali miste dell'Ultimate Fighting Championship. Cinque arresti e 23 identificati

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L'Fbi ha sventato un attacco per colpire la Casa Bianca durante gli incontri di arti marziali miste dell'Ultimate Fighting Championship durante la festa per gli 80 anni di Trump. Lo afferma il direttore dell'Fbi Kash Patel. Cinque le persone arrestate e 23 quelle identificate come facenti parti del complotto.

Droni esplosivi e cecchini

Il piano prevedeva l'impiego di droni carichi di esplosivo per colpire edifici in prossimità dell'evento, così da far scattare l'evacuazione e convogliare la folla nei dintorni di una squadra di cecchini precedentemente posizionata. Una seconda ondata dell'attacco prevedeva l'assalto ai cancelli della Casa Bianca. 

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