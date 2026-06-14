Un aereo con dodici persone a bordo è precipitato nei pressi dell’aeroporto Butler Memorial, in Missouri . Secondo quanto riferito dalle autorità locali, non ci sono sopravvissuti. Il velivolo, ha riferito in un post su X la Missouri State Highway Patrol, era appena decollato, intorno alle 11:20 locali (17:20 in Italia), quando non è riuscito a mantenere l'assetto, effettuando una brusca virata a sinistra fino a schiantarsi a 300 metri dalla pista. Inutili i soccorsi.

L'incidente vicino all'aeroporto di Butler



L’aereo precipitato era un monomotore turboelica gestito dalla Skydive Kansas City. Stava trasportando alcune persone per un lancio con il paracadute quando è avvenuto l’incidente. Al momento dell’arrivo dei soccorritori, il velivolo era ormai avvolto dalle fiamme. Lo schianto è avvenuto nelle vicinanze della Business Interstate 49, nei pressi della cittadina di Butler. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Missouri State Highway Patrol, la polizia locale e l'ufficio dello sceriffo della contea di Bates. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, la Business Interstate 49 è stata chiusa in entrambe le direzioni. Le immagini diffuse dai media locali mostrano i rottami del velivolo sparsi in un campo e una densa colonna di fumo che si alza dal punto dell'impatto.