Brasile, scontro tra elicotteri: tra vittime cantante Usa Oliver Tree

Il cantautore americano noto sui social si trovava in Brasile per un tour mondiale, ed era a bordo di uno degli elicotteri precipitati a Rio de Janeiro. Le vittime non sono ancora state formalmente identificate a causa delle gravi ustioni riportate nell'incidente

Sei persone sono morte nello scontro in volo tra due elicotteri avvenuto questa mattina nel quartiere di Recreio dos Bandeirantes, nella zona sud-occidentale di Rio de Janeiro. Tra le vittime anche il cantante statunitense Oliver Tree, molto popolare sui social network e sulle piattaforme di streaming, secondo quanto riporta Cnn Brasil.

Secondo le prime informazioni fornite dai vigili del fuoco, i due velivoli si sarebbero scontrati in aria prima di precipitare su un deposito di veicoli elettrici lungo Avenida das Americas. L'impatto ha provocato un vasto incendio che ha coinvolto almeno 20 automobili parcheggiate nell'area. Cinque delle vittime si trovavano a bordo di uno degli elicotteri, mentre nell'altro è morto il solo pilota. Oltre a Oliver Tree, tra i deceduti figurano Lucas Vignale, Gaspar Prim, Lucas Brito Chaves e i piloti Alexandre Souza e Charles Marsillac.

Gaspar Prim è un noto youtuber argentino, conosciuto come "Gaspi", seguito da circa 7,5 milioni di persone sui social. Oliver Tree, che conta quasi 20 milioni di follower sulle piattaforme social e oltre 11 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, si trovava in Brasile nell'ambito del suo tour mondiale. Il 6 giugno aveva tenuto un concerto a San Paolo e a luglio aveva in programma due date in Italia, a Roma e a Milano. La polizia di Rio de Janeiro ha aperto un'indagine sull'accaduto.