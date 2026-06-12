Donald Trump ha paragonato l’arena della Ultimate Fighting Championship (UFC) in costruzione davanti alla Casa Bianca alla Torre Eiffel di Parigi: 4.300 posti, sovrastati da una struttura di 27 metri denominata "The Claw" (l’artiglio) ascolta articolo

Domenica 14 giugno Donald Trump compie 80 anni. La sua festa è destinata ad entrare nella storia dei compleanni presidenziali come i 45 anni di John F. Kennedy nel 1962 o i 52 anni di Franklin D. Roosevelt. Trump per l’occasione ha fatto costruire un’arena da 4.300 posti, sovrastata da una struttura di 27 metri denominata “The Claw” accanto alla Casa Bianca. Al centro dell’Artiglio c’è un ring ottagonale dove combatteranno gli atleti. Lavori da 60 milioni di dollari, a spese della Ufc, Ultimate Fighting Championship, l’organizzazione di arti marziali miste. Oltre ad una sala da ballo da 400 milioni e monete commemorative in oro e argento con la testa del presidente che vanno dai 250 ai 12.000 dollari.

Un’arena con i gladiatori In un video pubblicato sui social, Donald Trump ha paragonato l’arena della Ultimate Fighting Championship (UFC) in costruzione davanti alla Casa Bianca alla Torre Eiffel di Parigi. Parlando della struttura che ospiterà l’evento di arti marziali miste “UFC Freedom 250” il prossimo 14 giugno, giorno del suo ottantesimo compleanno, il presidente statunitense ha ricordato la storia del celebre monumento francese. Costruita per l’Esposizione Universale del 1889, inizialmente avrebbe dovuto essere smantellata subito dopo la manifestazione. Approfondimento Iran, Trump: “Abbiamo vinto la guerra, Europa irrilevante”. LIVE