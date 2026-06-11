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Belfast, il caso Nowak e il ruolo dei social nelle violenze in piazza

Luciana Grosso

Ispi
©Ansa

A scatenare i disordini è stata l'aggressione compiuta da un rifugiato sudanese contro un cittadino britannico, ripresa e diffusa sui social che hanno amplificato l'impatto dell'evento. L'episodio si è inserito in un contesto già segnato da tensioni legate all'immigrazione e l'estrema destra britannica ha sfruttato il caso cercando di trasformare la paura in consenso

 

 

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