Belfast, il caso Nowak e il ruolo dei social nelle violenze in piazza

A scatenare i disordini è stata l'aggressione compiuta da un rifugiato sudanese contro un cittadino britannico, ripresa e diffusa sui social che hanno amplificato l'impatto dell'evento. L'episodio si è inserito in un contesto già segnato da tensioni legate all'immigrazione e l'estrema destra britannica ha sfruttato il caso cercando di trasformare la paura in consenso