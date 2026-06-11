Seattle dice stop ai data center. E non è un caso isolato



La città simbolo di Amazon e Microsoft ha approvato una moratoria d'emergenza contro i nuovi grandi data center. Dai Paesi Bassi fino ad altre amministrazioni locali statunitensi, cresce il numero dei territori che scelgono di fermarsi e studiare gli effetti della corsa all'intelligenza artificiale su reti elettriche, territorio e risorse. Per non rischiare il collasso energetico