Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Seattle dice stop ai data center. E non è un caso isolato

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty


La città simbolo di Amazon e Microsoft ha approvato una moratoria d'emergenza contro i nuovi grandi data center. Dai Paesi Bassi fino ad altre amministrazioni locali statunitensi, cresce il numero dei territori che scelgono di fermarsi e studiare gli effetti della corsa all'intelligenza artificiale su reti elettriche, territorio e risorse. Per non rischiare il collasso energetico

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ