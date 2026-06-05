Come ha rivelato un rapporto del National Audit Office, l'organismo di controllo della spesa publica britannico, l'ex principe britannico avrebbe subaffittato tre cottage nella tenuta di Royal Lodge, in affitto dalla Crown Estate. Un report che, sollecitato dallo scandalo che ha coinvolto il terzogenito della regina Elisabetta, sarà seguito da un'inchiesta dei parlamentari della Commissione per i conti pubblici

Nuove accuse contro l'ex principe Andrea. Il terzogenito della regina Elisabetta avrebbe subaffittato tre cottage nella tenuta di Royal Lodge, in affitto dalla Crown Estate. A rivelarlo è stato il National Audit Office, l'organismo di controllo della spesa publica britannico, sottolineando che il re paga l'affitto degli alloggi nei palazzi reali per le figlie dell'ex principe Andrea, le principesse Eugenie e Beatrice, che non svolgono incarichi ufficiali nella famiglia reale. Si tratta del primo rapporto sulle residenze reali degli ultimi 20 anni, che mostra come Mountbatten-Windsor, la sua famiglia e il suo staff possedessero 12 proprietà, appartenenti al Crown Estate o alla Casa Reale. Un report che, sollecitato dallo scandalo che ha coinvolto l'ex principe Andrea, sarà seguito da un'inchiesta dei parlamentari della Commissione per i conti pubblici.

Il rapporto del National Audit Office

Un portavoce di Buckingham Palace ha dichiarato che il rapporto è "in linea con l'impegno della Casa Reale per la trasparenza". Secondo il report dell'organismo di controllo sulle residenze reali, la principessa Eugenia possiede una proprietà a Kensington Palace e la principessa Beatrice a St James's Palace. Ma nessuna di loro paga alcun affitto per questi alloggi nel centro di Londra: il costo viene coperto dalla "borsa privata", cioè il denaro personale del sovrano, e versato alla Casa Reale. Entrambi i palazzi sono mantenuti grazie a finanziamenti pubblici, attraverso il Sovereign Grant.

Gli affitti reali

Come ha affermato una fonte di Palazzo, per gli affitti non ci sarebbero costi aggiuntivi per il Sovereign Grant, che finanzia le funzioni ufficiali della monarchia. Il rapporto non specifica a quanto ammonti la cifra pagata per le principesse, ma si presume che corrisponda al 60% del prezzo di mercato. Secondo Norman Baker, ex ministro degli Interni e critico delle finanze reali, sovvenzionare alloggi di lusso in questo modo è "scandaloso", oltre che una "presa in giro” per i cittadini.