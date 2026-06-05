La principessa del Galles è passata al Christie NHS Foundation Trust di Manchester, uno dei principali centri di cura per tumori in Regno Unito. Ha chiacchierato con i pazienti di ogni età, anche bambini, e partecipato con loro a un laboratorio artistico, una delle attività proposte come terapie di cura. "Te la sei cavata alla grande" ha detto a una madre che ha festeggiato la fine del ciclo di chemio ascolta articolo

Al Christie NHS Foundation Trust di Manchester, Claire Lorente, insieme al suo compagno Pablo e il figlio Enzo, suona la campana che segna la fine di un ciclo di chemioterapia: commossa, tiene per mano il compagno mentre Kate Middleton li guarda, applaudendo. Giovedì 4 giugno, la principessa del Galles ha visitato uno dei principali centri di cura oncologica del Regno Unito, trascorrendo del tempo con i pazienti oncologici, poco più di un anno dopo aver annunciato che il suo tumore era in remissione. La moglie del principe William ha detto a Claire che se l'era cavata "alla grande", mentre al compagno Pablo ha detto: "Bravo. È altrettanto difficile per la famiglia e i cari". In un post pubblicato sui canali social della Casa Reale, un video riassume la giornata di Kate al centro oncologico: "Conversazioni che contano. Al Christie, per ascoltare i pazienti e le famiglie riguardo alla potenza della creatività, della cura spirituale e della connessione umana insieme al trattamento del cancro".

Le foto della principessa con i pazienti oncologici Nelle foto della giornata, si vede Middleton chiacchierare con i pazienti, sedendosi con loro, partecipando anche a un laboratorio artistico con i pazienti e visitando il giardino del benessere del centro, che offre uno spazio per la riflessione e il relax. Ha incontrato il personale, i pazienti e le famiglie dell’ospedale, che, secondo il Servizio Sanitario Nazionale, cura oltre 60.000 pazienti all'anno ed è noto per offrire una gamma di servizi di assistenza olistica complementari per pazienti e assistenti, tra cui programmi di terapia, corsi d'arte, spazi per il benessere e supporto spirituale. Approfondimento Principe William: "Kate è una moglie e una madre incredibile"

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