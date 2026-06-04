Al via il week-end di incontri e dibattiti organizzato da East Journal e Memorial Italia con focus su Russia, Ucraina, Bielorussia, Georgia, Serbia, Polonia, Ungheria, Romania e non solo. Spazio anche a letteratura, musica e cinema

Una finestra su pezzi di Europa che faticano a emergere nella narrazione mediatica, su Paesi in cui la repressione interna ostacola la fuoriuscita di informazioni, su aree di crisi e di guerra. Il 6 e 7 giugno , al Municipio Sociale Làbas di Bologna , si svolgerà “ KRONIKA: Voci di Яesistenza da Est ”, il festival alla sua prima edizione organizzato da East Journal e Memorial Italia. Nel week-end di incontri e dibattiti si metteranno al centro storie di lotta, dissenso e repressione che arrivano dall'Europa orientale e centro-orientale. Parola ai testimoni, anche attraverso collegamenti, che vivono sulla propria pelle le limitazioni delle libertà e le conseguenze dello scontro con le autorità.

I focus

In apertura della manifestazione che sarà ad accesso libero e gratuito si terrà un focus sulle proteste di piazza in Georgia e sulla vastissima mobilitazione degli studenti universitari serbi con Sofia Mischi, studiosa dello spazio ex sovietico, e l'analista esperto di Balcani occidentali Giorgio Fruscione. L'attivista russa Anastasija Garina e il traduttore e sociologo Andrei Vazyanau, formatosi in Bielorussia, racconteranno le reti di resistenza e della diaspora dei rispettivi Paesi. Alla domanda "Dove vai, Europa?" cercheranno di rispondere il magiarista Stefano Bottoni, il polonista Alessandro Ajres, il ricercatore Francesco Magno e il politologo Francesco Strazzari con un panel dedicato a vecchi e nuovi muri in Polonia, Ungheria e Romania. Con i due giornalisti Sabato Angieri e Ivan Grozny uno spazio dedicato alla guerra in Ucraina per raccontare un conflitto che va avanti ormai da quattro anni.

Non solo conferenze, ma anche proiezioni, rassegne fotografiche, letteratura e musica. Chiuderà la prima giornata di festival un DJ-set con musica balcanica.

Il programma completo

SABATO 6 GIUGNO

10.30 - APERTURA DEL FESTIVAL

11.00 - PROTESTE DI PIAZZA E MOVIMENTI GIOVANILI IN SERBIA E GEORGIA Con Giorgio Fruscione, Sofia Mischi e studenti e studentesse in collegamento da Belgrado e Tbilisi

15.00 - DALL'INTERNO ALL'ESTERNO: RETI DI RESISTENZA TRA REPRESSIONE E DIASPORA IN RUSSIA E BELARUS Con Anastasija Garina e Andrei Vazyanau

17.00 - DOVE VAI, EUROPA? VECCHI E NUOVI MURI IN POLONIA, UNGHERIA E ROMANIA Con Stefano Bottoni, Alessandro Ajres, Francesco Magno e Francesco Strazzari

19.00 - MR NOBODY AGAINST PUTIN Proiezione del film con dibattito a seguire

21.00 - BALKAN DJSET

DOMENICA 7 GIUGNO

11.30 - MARCO CARLONE PRESENTA LA MOSTRA FOTOGRAFICA "BINARIO EST" Mostra permanente presente entrambe le giornate

13.30 - TRADURRE LA LETTERATURA UCRAINA NEL MERCATO ITALIANO Con Alessandro Achilli

15.00 - EAST CALLING LIVE: RACCONTARE LA GUERRA IN UCRAINA Con Sabato Angieri e Ivan Grozny

17.00 - IMMAGINI DI LOTTA, DISSENSO E RESISTENZA Con Gianluca Costantini

18.30 - LIRICA UCRAINA Proiezione del film con dibattito a seguire