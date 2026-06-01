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Malta, forte esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio. VIDEO

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La deflagrazione, segnalano i media locali, ha provocato dense nubi di fumo e danni alle proprietà nelle zone circostanti. Due agricoltori ed un corriere di generi alimentari sono rimasti leggermente feriti nell'esplosione

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Una forte esplosione è stata udita in diverse zone dell'isola di Malta questa mattina, 1 giugno. E' successo nell'area di Salina a causa della deflagrazione che ha interessato una fabbrica di fuochi d'artificio. Anche i residenti di altre zone, come quella di Magħtab, hanno segnalato di aver udito a notevole distanza il rumore del boato.

Cosa è successo

L'esplosione, segnalano i media locali, ha provocato dense nubi di fumo e danni alle proprietà nelle zone circostanti. Due agricoltori ed un corriere di generi alimentari sono rimasti leggermente feriti nell'esplosione, mentre quattro mucche sono morte. Foto e video diffusi sui social network hanno immortalato il momento della potente esplosione e le conseguenze dell'onda d'urto principale, seguita da una serie di esplosioni minori. La deflagrazione ha mandato in frantumi le finestre degli edifici circostanti, colpendo in un caso due ospiti di un hotel con schegge di vetro. I soccorritori si sono precipitati sul posto e i residenti nelle vicinanze sono stati evacuati. La deflgrazione odierna, scrive "Times of Malta", è stata la seconda a colpire la stessa fabbrica di fuochi d'artificio dal 2018, quando un'esplosione nello stesso sito aveva causato il grave ferimento di due uomini.

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