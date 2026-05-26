Per la quarta volta dall'inizio del suo mandato, a gennaio 2025, il presidente americano si sottoporrà a un checkup "annuale ai denti e in generale". In passato il suo medico aveva fatto sapere che alcune visite erano servite a "escludere in maniera definitiva problemi cardiovascolari". La Casa Bianca: Trump "in eccellenti condizioni di salute" ascolta articolo

Visita medica di checkup oggi per Donald Trump. Il presidente statunitense, che il 14 giugno compirà 80 anni, oggi sarà al Walter Reed Medical Center per "controlli di routine annuali ai denti e in generale". È la quarta volta dall’inizio del suo mandato alla Casa Bianca che Trump si sottopone a visite mediche riaccendendo le voci sui suoi presunti problemi di salute, alimentati anche dai gonfiori alle caviglie e dai segni sulle mani che alimentano le teorie più varie.

Le precedenti visite Quella di oggi è la quarta visita medica da gennaio 2025, mese di insediamento di Trump alla Casa Bianca. I primi controlli erano stati nel mese di aprile, poi di nuovo ad ottobre per un approfondimento già programmato da tempo. Poi, all'inizio del 2026, il presidente Usa ha chiarito di essersi sottoposto ad un controllo senza specificarne la natura. Il medico del presidente, il dottor Sean Barbabella, ha affermato che gli esami sono serviti per "escludere in maniera definitiva problemi cardiovascolari".