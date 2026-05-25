Ondata di violenza a Panama, oltre 230 omicidi da inizio anno

Più del 50% delle vittime ha un'età compresa tra 18 e 29 anni e da inizio anno si contano 9 femminicidi. Secondo il pubblico ministero le sparatorie urbane si sono intensificate a maggio. La maggior parte dei delitti legata a bande e narcotraffico. Lo riporta il quotidiano locale La Estrella de Panamá
Panama attraversa un periodo di forte insicurezza. Lo riporta il quotidiano locale La Estrella de Panamá, puntualizzando che fino al 19 maggio 2026, la media è salita a 1,64 delitti al giorno contro 1,51 dell'anno scorso. Le sparatorie urbane si sono intensificate a maggio: tra le vittime spiccano la procuratrice di 38 anni Patricia Ossa Sánchez, uccisa il 18 maggio in un presunto femminicidio, e il politico Juan Ruperto Degracia Murillo, vittima di un agguato che ha provocato anche 5 feriti.
La maggior parte dei delitti legata a bande e narcotraffico
Le indagini del pubblico ministero confermano che la maggior parte dei decessi deriva da conflitti territoriali tra bande e traffico di droga. Le aree più colpite restano i distretti di Panama, San Miguelito e Colón, con un tasso di 2,8 omicidi ogni 100.000 abitanti. Più del 50% delle vittime ha un'età compresa tra 18 e 29 anni e da inizio anno si contano 9 femminicidi. Nonostante le continue operazioni del governo, l'aumento delle vittime alimenta i dubbi sulle attuali politiche di sicurezza.