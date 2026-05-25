Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ondata di violenza a Panama, oltre 230 omicidi da inizio anno

Mondo
©Getty

 Più del 50% delle vittime ha un'età compresa tra 18 e 29 anni e da inizio anno si contano 9 femminicidi. Secondo il pubblico ministero le sparatorie urbane si sono intensificate a maggio. La maggior parte dei delitti legata a bande e narcotraffico. Lo riporta il quotidiano locale La Estrella de Panamá

ascolta articolo

Panama attraversa un periodo di forte insicurezza. Lo riporta il quotidiano locale La Estrella de Panamá, puntualizzando che fino al 19 maggio 2026, la media è salita a 1,64 delitti al giorno contro 1,51 dell'anno scorso. Le sparatorie urbane si sono intensificate a maggio: tra le vittime spiccano la procuratrice di 38 anni Patricia Ossa Sánchez, uccisa il 18 maggio in un presunto femminicidio, e il politico Juan Ruperto Degracia Murillo, vittima di un agguato che ha provocato anche 5 feriti. 

La maggior parte dei delitti legata a bande e narcotraffico

Le indagini del pubblico ministero confermano che la maggior parte dei decessi deriva da conflitti territoriali tra bande e traffico di droga. Le aree più colpite restano i distretti di Panama, San Miguelito e Colón, con un tasso di 2,8 omicidi ogni 100.000 abitanti. Più del 50% delle vittime ha un'età compresa tra 18 e 29 anni e da inizio anno si contano 9 femminicidi. Nonostante le continue operazioni del governo, l'aumento delle vittime alimenta i dubbi sulle attuali politiche di sicurezza.  

Mondo: Ultime notizie

Guerra Iran, Rubio: “Possibile un accordo con Teheran già oggi”. LIVE

live Mondo

La firma dell'accordo fra Iran e Usa è slittata e lo Stretto per ora resta chiuso. “Il tempo è...

Guerra Ucraina, russi lanciano missile Oreshnik. Condanna di Ue. LIVE

live Mondo

Rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al...

Trump: "Intesa con Iran sarà appropriata, non faccio cattivi accordi"

Mondo

Il presidente Usa ha dichiarato che il blocco dei porti iraniani a Hormuz rimarrà "in vigore"...

Guerra Ucraina Russia, attacco su Kiev: morti e decine di feriti

Mondo

I residenti di diversi quartieri della capitale segnalano almeno 10 potenti esplosioni. Il Kyiv...

Flotilla: "Fermato gruppo a Sirte con due italiani, forse arrestati"

Mondo

Si tratta di "un pugliese e una piemontese, potrebbero essere stati arrestati", spiega la...

Mondo: I più letti