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Elezioni a Cipro, sei partiti in Parlamento: nessuno ha la maggioranza

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Dopo lo spoglio del 99,8% delle schede, il partito di centro-destra Raggruppamento Democratico (Disy) ha ottenuto il 27,1% dei voti, il Partito Progressista dei Lavoratori (Akel) di sinistra il 23,9%, il Fronte Popolare Nazionale (Elam) di estrema destra il 10,9%, il Partito Democratico (Diko) il 10%, il partito centrista Cittadini per Cipro (Alma) il 5,8% e il partito Democrazia Diretta il 5,4%

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Sei partiti politici si sono aggiudicati dei seggi nel parlamento cipriota nelle elezioni di ieri, secondo i dati del Servizio Elettorale Centrale di Cipro citati dalla agenzia Cna. Dopo lo spoglio del 99,8% delle schede, il partito di centro-destra Raggruppamento Democratico (Disy) ha ottenuto il 27,1% dei voti, il Partito Progressista dei Lavoratori (Akel) di sinistra il 23,9%, il Fronte Popolare Nazionale (Elam) di estrema destra il 10,9%, il Partito Democratico (Diko) il 10%, il partito centrista Cittadini per Cipro (Alma) il 5,8% e il partito Democrazia Diretta il 5,4%. Pertanto, Disy avrà 17 seggi nella Camera dei Rappresentanti, il parlamento unicamerale di Cipro. Akel ne avrà 15, Elam e Diko otto ciascuno, e Alma e Democrazia Diretta quattro ciascuno. Ciò significa che nessuno dei partiti otterrà la maggioranza. 

 

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