Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Volevano interferire nelle elezioni in Francia: le accuse a un'agenzia israeliana

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Secondo Viginum, struttura pubblica dell'Esagono che si occupa di lotta alla disinformazione, l'agenzia privata israeliana BlackCore avrebbe messo nel mirino la campagna del candidato di Tolosa, deputato francese che aveva fatto parte della Global Sumud Flotilla. La possibile ingerenza nel voto locale francese di marzo non sarebbe un fatto del tutto nuovo. La vicenda inoltre emerge in un momento di tensioni acute tra Ue e Israele

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ