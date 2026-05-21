Secondo Viginum, struttura pubblica dell'Esagono che si occupa di lotta alla disinformazione, l'agenzia privata israeliana BlackCore avrebbe messo nel mirino la campagna del candidato di Tolosa, deputato francese che aveva fatto parte della Global Sumud Flotilla. La possibile ingerenza nel voto locale francese di marzo non sarebbe un fatto del tutto nuovo. La vicenda inoltre emerge in un momento di tensioni acute tra Ue e Israele
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