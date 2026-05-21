Vaga: “Scappavo da Napoli senza capire che il problema era dentro me”

Un ragazzo e una ragazza tentati dalla fuga da una Napoli post apocalittica. Il nuovo lavoro della fumettista di Soccavo racconta di un sentimento diffuso, la voglia di fuggire, ma così come la sua opera prima "Dog" nasce dal suo vissuto personale. Mostrando la crescita di una delle autrici emergenti più interessanti del panorama fumettistico italiano. L'intervista a Insider
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