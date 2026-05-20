Fiori d’arancia in casa Spencer. Il fratello di Lady Diana, il conte Charles Spencer a 61 anni ha detto sì a Cat Jarman, un’archeologa norvegese di 43 anni. Un matrimonio celebrato nel più stretto riserbo, in una location lontana dai riflettori, nel deserto dell’Arizona. Per lo sposo è la quarta volta sull’altare e la relazione con la professoressa sarebbe nata in seguito a una collaborazione professionale.