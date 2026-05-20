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Il fratello di Lady Diana Charles Spencer si è sposato per la quarta volta

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©Getty

A 61 anni il conte Spencer ha detto sì a Cat Jarman, un’archeologa norvegese di 43 anni. Un matrimonio celebrato nel più stretto riserbo, in una location lontana dai riflettori, nel deserto dell’Arizona

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Fiori d’arancia in casa Spencer. Il fratello di Lady Diana, il conte Charles Spencer a 61 anni ha detto sì a Cat Jarman, un’archeologa norvegese di 43 anni. Un matrimonio celebrato nel più stretto riserbo, in una location lontana dai riflettori, nel deserto dell’Arizona. Per lo sposo è la quarta volta sull’altare e la relazione con la professoressa sarebbe nata in seguito a una collaborazione professionale. 

Gli scatti

Sul profilo Instagram di Charles Spencer sono apparsi alcuni scatti che ritraggono la coppia sorridente, scaldata dalla luce del tramonto, mentre si tiene per mano. Alla cerimonia hanno preso parte solo pochi amici intimi a conferma della scelta di vita fatta dall’uomo che da anni ormai si tiene lontano dalla mondanità e dallo sfarzo degli aristocratici britannici.

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