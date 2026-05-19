L'ex premier spagnolo, José Luis Rodriguez Zapatero, è stato accusato nell'ambito di un'indagine sul presunto riciclaggio di 53 milioni di euro di fondi pubblici che il governo aveva stanziato per il salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra dopo la pandemia.

È la prima volta che un ex primo ministro viene indagato per corruzione

Il giudice José Luis Calama, a capo del Tribunale Ispettore n. 4 della Corte Nazionale, sta indagando sulla destinazione di questi fondi e sui proprietari della compagnia, che hanno legami con il Venezuela. L'ex primo ministro è stato convocato a testimoniare il 2 giugno. Secondo fonti vicine all'indagine, citate da El Pais, oggi viene perquisito l'ufficio di Zapatero e di tre società. È la prima volta nella storia democratica spagnola che un ex primo ministro viene indagato per corruzione.