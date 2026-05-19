Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Spagna, l'ex premier Zapatero è accusato di riciclaggio di denaro pubblico

Mondo
©Getty

È avvenuto nell'ambito di un'indagine sul presunto riciclaggio di 53 milioni di euro di fondi pubblici stanziati dal governo per il salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra

ascolta articolo

L'ex premier spagnolo, José Luis Rodriguez Zapatero, è stato accusato nell'ambito di un'indagine sul presunto riciclaggio di 53 milioni di euro di fondi pubblici che il governo aveva stanziato per il salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra dopo la pandemia. 

È la prima volta che un ex primo ministro viene indagato per corruzione

Il giudice José Luis Calama, a capo del Tribunale Ispettore n. 4 della Corte Nazionale, sta indagando sulla destinazione di questi fondi e sui proprietari della compagnia, che hanno legami con il Venezuela. L'ex primo ministro è stato convocato a testimoniare il 2 giugno. Secondo fonti vicine all'indagine, citate da El Pais, oggi viene perquisito l'ufficio di Zapatero e di tre società. È la prima volta nella storia democratica spagnola che un ex primo ministro viene indagato per corruzione.

Vedi anche

Sicila, Cuffaro patteggia 3 anni per inchiesta su corruzione sanità

Mondo: Ultime notizie

Iran, Trump ferma attacco: "Ottime possibilità di accordo senza bombe"

live Mondo

Il presidente Usa annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran su richiesta degli alleati del...

La Russia annuncia tre giorni di esercitazioni nucleari

Mondo

Il ministero della Difesa russo ha spiegato che "dal 19 al 21 maggio, le Forze armate russe...

Meghan Markle ed Harry festeggiano 8 anni di nozze: le foto inedite

Mondo

Il Duca e la Duchessa di Sussex si sono sposati nella cappella di San Giorgio, a Windsor, il 19...

Mosca: 3 giorni di esercitazioni nucleari mentre Putin è in Cina. LIVE

live Mondo

L'esercito russo inizia oggi tre giorni di esercitazioni che coinvolgeranno migliaia di soldati...

Italiani morti alle Maldive, recuperati due dei quattro corpi. LIVE

live Mondo

La missione del team di esperti sommozzatori finlandesi riprenderà domani per il recupero degli...

Mondo: I più letti