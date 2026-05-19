Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Morte fondatore Mango, arrestato il figlio Jonathan Andic: avrebbe ucciso il padre

Mondo
©Getty

La polizia catalana ha arrestato il figlio maggiore dell'imprenditore Isak Andic, storico fondatore del celebre marchio di moda spagnolo Mango, morto il 14 dicembre 2024 durante un'escursione a Montserrat, con l'accusa di omicidio. L'uomo, che ha sempre sostenuto che il padre fosse precipitato accidentalmente durante un'escursione, è stato trasferito al tribunale di Martorell per un nuovo interrogatorio

ascolta articolo

Dalla Spagna arriva una svolta importante nell'inchiesta relativa alla morte di Isak Andic, storico fondatore del celebre marchio di moda spagnolo Mango, deceduto il 14 dicembre del 2024 durante un'escursione a Montserrat, in Catalogna. I Mossos d'Esquadra, la polizia catalana, hanno arrestato nelle scorse ore il figlio maggiore dell'imprenditore, Jonathan Andic, con l'accusa di omicidio. L'uomo, che ha sempre sostenuto che il padre fosse precipitato accidentalmente durante l'escursione, è stato trasferito al tribunale di Martorell per un nuovo interrogatorio.

La morte del fondatore di Mango

Isak Andic era morto all'età di 71 anni. L'imprenditore, , il cui patrimonio superava i 4 miliardi di euro, stava trascorrendo una giornata di relax nelle suggestive grotte di Montserrat, nella località di Colibatò, in Catalogna, quando era precipitato nel vuoto, L'incidente si era verificato durante un'uscita in famiglia. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti locali, Andic era in compagnia del figlio quando ha perso l'equilibrio, cadendo da un'altezza significativa. Era stato lo stesso figlio dell'imprenditore a lanciare l'allarme al servizio di emergenza. 

La ricostruzione del figlio

Durante il percorso, secondo quanto aveva spiegato all'epoca dei fatti il figlio, l'imprenditore era davanti rispetto al famigliare quando questi ha sentito rumore di pietre franate e ha visto l'uomo cadere nel vuoto, senza riuscire ad aggrapparsi. Ad ottobre 2025 la prima svolta.  I Mossos d'Esquadra hanno infatti deciso di indagare su quello sembrava essere un possibile omicidio. I sospetti si sono concentrati sull'unico testimone presente, il figlio della vittima, Jonathan Andic, che aveva accompagnato il padre nell'escursione. 

Approfondimento

Spagna, riaperto caso di Isak Andic: indagato per omicidio il figlio

Mondo: Ultime notizie

Iran, Trump ferma attacco: "Ottime possibilità di accordo senza bombe"

live Mondo

Il presidente Usa annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran su richiesta degli alleati del...

La Russia annuncia tre giorni di esercitazioni nucleari

Mondo

Il ministero della Difesa russo ha spiegato che "dal 19 al 21 maggio, le Forze armate russe...

Meghan Markle ed Harry festeggiano 8 anni di nozze: le foto inedite

Mondo

Il Duca e la Duchessa di Sussex si sono sposati nella cappella di San Giorgio, a Windsor, il 19...

Mosca: 3 giorni di esercitazioni nucleari mentre Putin è in Cina. LIVE

live Mondo

L'esercito russo inizia oggi tre giorni di esercitazioni che coinvolgeranno migliaia di soldati...

Italiani morti alle Maldive, recuperati due dei quattro corpi. LIVE

live Mondo

La missione del team di esperti sommozzatori finlandesi riprenderà domani per il recupero degli...

Mondo: I più letti