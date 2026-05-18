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Sumud Flotilla verso Gaza, Idf disturba segnale radio con brano Britney Spears

Mondo

Il pezzo della cantante è stato riprodotto a tutto volume attraverso gli altoparlanti dell'imbarcazione per interferire con le comunicazioni, soprattutto in caso di necessità di chiamate d'emergenza da parte dell'equipaggio

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L'Idf ha riprodotto a tutto volume il celebre singolo di Britney Spears, "Oops, I did it again", attraverso gli altoparlanti di un'imbarcazione della Flotilla per impedire all'equipaggio di comunicare con l'esterno ed effettuare chiamate nel caso fosse reso necessario, come mostrato da un video girato da un attivista a bordo e rilanciato su X. 

Il video dell'attivista dalla Flottilla

Nella clip l'uomo mostra gli altoparlanti del vascello, accusando l'esercito israeliano di "interferire con il nostro canale di comunicazione" e "impedirci di lanciare chiamate di soccorso". "Stanno attaccando una flottiglia umanitaria, questa è una vera violazione del diritto internazionale e anche un crimine di guerra", conclude nel video l'attivista. 

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