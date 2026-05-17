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California, auto travolge alcuni pedoni a Oakland: 3 morti e diversi feriti

Mondo
©IPA/Fotogramma

Stando alle prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe investito auto e pedoni vicino a un incrocio. Secondo quanto hanno riferito i vigili del fuoco, tre persone sono decedute mentre l'autista e diverse altre persone sono rimaste ferite

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Un'auto ha travolto e ucciso tre persone a Oakland, in California. Stando alle prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe investito auto e pedoni vicino a un incrocio nella serata di sabato. Secondo quanto hanno riferito i vigili del fuoco, citati dall'Abc, l'autista e diverse altre persone sono rimaste ferite. Tre feriti sono stati trasportati in ospedale, due di questi sono in condizioni critiche. 

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