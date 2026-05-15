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Congo, dichiarata epidemia di ebola: 246 casi e 65 morti

Mondo
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L’Africa Centers for Disease and Control, l’agenzia sanitaria dell’Unione africana, ha rivelato un nuovo focolaio del virus e chiede coordinamento urgente nell’area. Questa febbre emorragica, altamente contagiosa, ha ucciso 15mila persone in Africa negli ultimi 50 anni. La più letale epidemia di Ebola in Congo, verificatasi tra il 2018 e il 2020, ha causato quasi 2.300 morti e 3.500 casi

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L’ agenzia sanitaria dell'Unione Africana conferma un'epidemia di virus Ebola nella provincia di Ituri, nella Repubblica Democratica del Congo. "Stiamo monitorando attentamente la situazione", scrive su X l'agenzia Africa Cdc che ha convocato oggi una riunione di coordinamento urgente di alto livello con la Repubblica Democratica del Congo, l'Uganda, il Sud Sudan e i partner internazionali per rafforzare la sorveglianza transfrontaliera, la preparazione e la risposta all'epidemia.

Decessi e casi sospetti

"A seguito di consultazioni con il ministero della Salute e l'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica della Repubblica Democratica del Congo - sottolinea l'agenzia - i risultati preliminari di laboratorio dell'Institut National de Recherche Biomédical (Inrb) di Kinshasa hanno rilevato il virus Ebola in 13 dei 20 campioni analizzati. Sono stati segnalati circa 246 casi sospetti e 65 decessi, principalmente nelle zone sanitarie di Mongwalu e Rwampara. Quattro decessi sono stati segnalati tra i casi confermati in laboratorio. Casi sospetti sono stati segnalati anche a Bunia, in attesa di conferma".

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Il virus

Il virus Ebola spesso si rivela fatale nonostante i recenti vaccini e trattamenti. La trasmissione del virus da uomo a uomo avviene attraverso i fluidi corporei, con i sintomi principali rappresentati da febbre, vomito, emorragie e diarrea. Gli individui infetti diventano contagiosi solo dopo la comparsa dei sintomi, a seguito di un periodo di incubazione che va dai due ai 21 giorni. Questa febbre emorragica, altamente contagiosa, ha ucciso 15mila persone in Africa negli ultimi 50 anni. La più letale epidemia di Ebola in Congo, verificatasi tra il 2018 e il 2020, ha causato quasi 2.300 morti e 3.500 casi. L'attuale epidemia è la 17esima, nel Paese, da quando la malattia è stata identificata per la prima volta nel 1976, nell'allora Zaire. 

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