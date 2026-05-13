Il sovrano britannico ha tenuto il tradizionale King's Speech che, nell'ambito dell'inaugurazione solenne a Camere riunite di una nuova sessione parlamentare annuale, anticipa il programma legislativo del governo per i prossimi 12 mesi. Il governo "continuerà il suo inflessibile sostegno al popolo coraggioso dell'Ucraina, che combatte in prima linea", ha assicurato Carlo III. Poi sulla sicurezza economica: "I miei ministri sosterranno misure che mantengono la stabilità e controllano il costo della vita" ascolta articolo

Impegno verso la Nato, relazioni migliori con l’Ue, misure per la crescita e aumento delle spese per la difesa. Questi i temi al centro del King’s Speech, il tradizionale discorso del re tenuto da Carlo III durante la cerimonia a Westminster. La giornata è iniziata con la sfilata in carrozza dei sovrani che, da Buckingham Palace, si sono spostati al palazzo del Parlamento britannico sotto la scorta a cavallo della Guardia Reale. Il corteo è composto da due carrozze: la prima che trasporta la corona e altri simboli del potere monarchico e la seconda con il re.

Impegno con l’Ue e per la pace in Ucraina e Medioriente “Il mio governo sosterrà l'impegno indissolubile del Regno Unito nei confronti della Nato e dei nostri alleati nell'Alleanza, anche attraverso un aumento sostenuto delle spese per la difesa", ha detto il sovrano leggendo il discorso e anticipando così, nell'ambito dell'inaugurazione solenne a Camere riunite di una nuova sessione parlamentare annuale, il programma legislativo dei successivi 12 mesi. Inoltre, ha proseguito Re Carlo, il governo britannico intende proseguire nel solco della tradizione in politica estera e muoversi sulla base dell'interesse nazionale."Il mio governo - ha detto - continuerà a formulare la politica estera sulla base di una valutazione dell'interesse nazionale. Continuerà il suo inflessibile sostegno al popolo coraggioso dell'Ucraina, che combatte in prima linea", ha assicurato. "I miei ministri cercheranno di migliorare le relazioni con i partner europei come un passo fondamentale per rafforzare la sicurezza europea", ha spiegato, e l'esecutivo "continuera' a promuovere la pace a lungo termine in Medio Oriente e la soluzione a due Stati, Israele e Palestina".