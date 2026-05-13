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Francia, passeggero muore per sospetta gastroenterite: 1700 persone in quarantena su nave

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©Getty

Tra i 1.233 passeggeri della crociera, arrivata ieri a Bordeaux, circa una cinquantina hanno manifestato sintomi e un uomo di 90 anni è deceduto. Sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus

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Oltre 1.700 persone sono state messe in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux da Brest ieri sera, dopo la morte di un passeggero di 90 anni per un sospetto focolaio di gastroenterite. L'hanno annunciato le autorità sanitarie. Tra i 1.233 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, circa una cinquantina hanno manifestato sintomi. Sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. A bordo anche 514 membri dell'equipaggio. La nave dell'Ambassador Cruise Line, partita dalle Shetland il 6 maggio, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di Bordeaux, da dove era previsto il ritorno in Spagna.

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